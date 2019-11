Sie scheint sich diesmal sicher zu sein! Offenbar hat Kristen Stewart (29) endlich die Person gefunden, die perfekt zu ihr passt. Bisher war das Liebesleben der Schauspielerin ja eher unruhig: Nach einem riesigen Shit-Storm, weil sie ihren damaligen Freund Robert Pattinson (33) mit dem Produzenten Rupert Sanders (48) betrogen hatte, wechselte die Twilight-Beauty die Seiten. Seitdem datete sie verschiedene weibliche Stars wie beispielsweise das Model Stella Maxwell (29). Dennoch landete sie in der Liebe nie einen Volltreffer. Mit ihrer neuen Freundin Dylan Meyer scheint es jetzt aber so fantastisch zu laufen, dass die Hollywood-Schauspielerin Heiratspläne schmiedet!

Im Radio-Interview von SiriusXM sprach die sonst so introvertierte Brünette ganz offen über ihre Liebesbeziehung. Kristen kennt ihre neue Freundin zwar schon seit sechs Jahren, ist aber erst seit einem halben Jahr mit ihr liiert. Trotzdem sei sie sich jetzt schon sicher, dass sie Dylan heiraten wolle: "Ich kann es gar nicht abwarten! Mit so einer Entscheidung will ich natürlich vernünftig umgehen, aber gute Dinge passieren eben schnell im Leben", stellte sie klar. Sie wisse sogar schon, wie sie die Drehbuchautorin fragen könne. "Ich werde das aber nicht hier verraten, weil sie es sonst ja mitbekommt. Und ich habe echt schon die coolsten Ideen", gab sich die 29-Jährige im Gespräch dann wieder geheimnisvoller.

Und Kristen war noch weiter in Plauderlaune: "Das erste Mal, dass ich Dylan gesagt habe, dass ich sie liebe, war recht spät", so die Schauspielerin. Sie wären in einer abgeranzten Bar mit Freunden gewesen – und da sei es plötzlich einfach aus ihr herausgeplatzt.

Getty Images Kristen Stewart

ActionPress Kristen Stewart und Dylan Meyer, September 2019

Getty Images Kristen Stewart beim Film Festival in Venedig im August 2019

