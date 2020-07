Yeliz Koc (26) hat es sich offenbar wieder anders überlegt. Vor wenigen Tagen erst überraschte die Der Bachelor-Bekanntheit ihre zahlreichen Follower mit einer neuen Haarfarbe. Sie verabschiedete sich von ihrer brünetten Mähne und versuchte sich als Blondine. In einem passenden gelben Bikini präsentierte sich die Hannoveranerin in ihrem neuen Look. Nun aber folgte ganz überraschend der erneute Kurswechsel: Yeliz hat sich bei einem weiteren Friseurbesuch ihre Haare wieder ein paar Nuancen dunkler färben lassen.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 26-Jährige den Grund für den erneuten Frisurenwechsel. "Irgendwie hab ich dieses Helle nicht so richtig gefühlt", betonte Yeliz. Der neue, sanfte Honigton sei ihrer Meinung nach "perfekt" – und obwohl sie im Moment noch einen roten Schimmer in ihren Haaren sehe, sei das kein Problem für sie. "Das wäscht sich ja raus", stellte die Influencerin klar. Das Beste sei, dass sie nun die gleiche Haarfarbe wie ihre Hündin Luna habe.

Die Promiflash-Leser waren sich auch nicht so sicher, wie sie Yeliz' blonden Look fanden. Mit ihrer neuen Haarfarbe hatte sie von insgesamt 2.440 Usern fast die Hälfte von sich überzeugt (49,5 Prozent). 50,5 Prozent (1.232 Leser) fanden ihre dunkle Mähne besser. Wie findet ihr Yeliz jetzige Haarfarbe? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de