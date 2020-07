Bleibt Paul Janke (38) etwa ewig Jungeselle? Dem Ur-Bachelor blieb die große Liebe bisher verwehrt. Weder in der Kuppelshow noch bei seiner Teilnahme an Bachelor in Paradise hatte der Blondschopf seine Frau fürs Leben gefunden. Obwohl der Frauenschwarm schon seit längerer Zeit den Wunsch hegt, eine Familie zu gründen, geht er nach wie vor als Single seiner Wege. Jetzt verriet er, warum er keine Beziehung hat.

Im Interview mit RTL sprach Paul offen über sein aktuelles Dating-Leben. "Es ist natürlich, wie im normalen Leben, gar nicht so einfach, die richtige Frau kennenzulernen", erklärte er. Er könne zwar nicht behaupten, dass es in den vergangenen Jahren keine Frau gegeben habe, "aber bis ich wirklich damit nach außen gehe: 'Das ist die Frau, die ich heiraten möchte, mit der ich Kinder haben möchte', da lasse ich mir einfach Zeit." Das perfekte Gegenstück zu finden, sei eben nicht leicht.

Mit der richtigen Partnerin wünscht sich Paul dann auch irgendwann Nachwuchs. Väterliche Erfahrungen konnte der Reality-TV-Star in der Vergangenheit jedenfalls schon sammeln. 2017 war er mit Kathrin Bösch zusammen, die zwei Töchter aus einer früheren Beziehung hat. "Ich kenne die Kids natürlich jetzt schon lange und die mögen mich. Die könnten mich in fünf Jahren abends anrufen, wenn sie ein Problem haben, und ich würde denen helfen", erzählte er damals.

Paul Janke im Juli 2020

Der ehemalige Bachelor Paul Janke

Paul Janke, ehemaliger Bachelor



