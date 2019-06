Möchte Paul Janke (37) etwa langsam sesshaft werden? Dem ehemaligen Bachelor blieb die große Liebe bisher verwehrt – weder bei der Rosen-Show noch danach hat der Blondschopf seine Frau fürs Leben finden können. Wobei er bereits zugegeben hat, fernab der medialen Aufmerksamkeit längere Beziehungen geführt zu haben. Und scheinbar regt sich in dem Frauenschwarm auch langsam der Wunsch, eine Familie zu gründen.

"Ich habe immer gesagt, ich möchte eigene Kinder", verrät Paul im Gespräch mit RTL. Väterliche Erfahrungen konnte er bereits sammeln: 2017 war er mit Kathrin Bösch zusammen, die zwei Töchter hat. "Ich kenne die Kids natürlich jetzt schon lange und die mögen mich. Die könnten mich in fünf Jahren abends anrufen, wenn sie ein Problem haben, und ich würde denen helfen", erzählt der Reality-TV-Star über seine Zeit als Ersatzpapa. Trotzdem seien es nun mal nicht seine eigenen Kinder, betont der 37-Jährige.

Ob diese besondere Beziehung zu Kathrins Kindern auch die starke Verbindung zwischen den ehemaligen Turteltauben erklärt? In einem Interview im Mai gab Kathrin sogar zu: "Ich würde schon sagen, dass Paul jetzt gerade nach meinen Kindern mit der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, wenn nicht sogar der wichtigste." Klingt das nicht etwa nach einem Liebescomeback? "Was sich daraus ergibt, weiß man nie", kommentierte Paul.

Instagram / jankepaul Paul Janke im März 2019

Instagram / jankepaul TV-Bekanntheit Paul Janke

P.Hoffmann / WENN.com Paul Janke bei der Goldenen Henne 2018

