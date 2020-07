Halle Berry (53) ist vor allem für ihre Darstellung in dem Drama "Monster's Ball" bekannt. Dafür wurde sie 2002 als erste afroamerikanische Frau mit einem Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet. Nun verkündete die Hollywood-Schauspielerin, aktuell an einem Filmprojekt interessiert zu sein, in dem sie eine Transgender-Rolle verkörpern würde. Dafür kassierte Halle einen enormen Shitstorm, da ihr vorgeworfen wurde, so tatsächlichen LGBTQI-Talenten die Filmengagements wegzuschnappen. Jetzt hat sich der US-Star für seine Äußerung entschuldigt!

Auf Twitter veröffentlichte Halle ein Statement, in dem sie erklärte, mittlerweile zu verstehen, warum sie keinen Trans-Charakter spielen sollte. "Ich bin dankbar für die Ratschläge und die kritischen Gespräche in den letzten Tagen. Ich werde weiterhin zuhören, aufklären und aus diesem Fehler lernen", versprach die 53-Jährige. Sie wolle in Zukunft eine wahre Verbündete für die LGBTGI-Community sein und sich dafür einsetzen, dass diese vor und hinter der Kamera besser gefördert wird. So sollten queere Schauspieler die Chance bekommen, ihre echten Geschichten zu erzählen.

Ähnlich wie Halle erntete auch Avengers-Star Scarlett Johansson (35) zuletzt Kritik, da sie als Transgender in einem Film gecastet wurde. Nach dem heftigen Gegenwind teilte sie mit, dass sie sich aus dem Projekt zurückziehen wolle und entschuldigte sich öffentlich gegenüber Variety für ihre "mangelnde Sensitivität".

Getty Images Halle Berry im Oktober 2019

Getty Images Halle Berry auf der Cinema-Convention in Las Vegas im April 2019

Getty Images Scarlett Johansson auf der Oscar After Party in Beverly Hills im Februar 2020



