Vier Jahre als Mann und Frau! Nach einer standesamtlichen Trauung Anfang Juli 2016 haben sich Fußball-Star Bastian Schweinsteiger (35) und Tennis-Profi Ana Ivanović (32) bei einer traumhaften Zeremonie in der Lagune von Venedig erneut das Jawort gegeben. Und auch heute ist das Paar weiterhin unzertrennlich und begeistert die Fan-Gemeinde immer wieder mit süßen Turtel-Pics. Heute feiern die Sportler ihren vierten Hochzeitstag. Klar, dass es da neben süßen Throwback-Aufnahmen auch richtig emotionale Worte gibt.

"Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer zu zweit", schreibt der ehemalige FC Bayern München-Kicker auf seinem Instagram-Kanal zu einem Foto, das ihn und seine Liebste bei der Hochzeitsfeier zeigt. In einem Traum aus Weiß steht die 32-Jährige darauf auf der Tanzfläche und schwebt mit ihrem frischgebackenen Ehemann übers Parkett. Auch Ana teilt das Foto des Paares während seines Hochzeitstanzes und richtet rührende Worte an den WM-Helden: "Es fühlt sich an, als wäre es heute. All diese Freunde, all das Gelächter, all diese Erinnerungen. Danke."

Zusätzlich zu den emotionalen Zeilen dürfte sich die Brünette aber auch ganz besonders über Bastis Blumenpräsent zum Jubiläum gefreut haben. Immerhin hat der Ex-Kicker für die Wahl des perfekten Blumenstraußes sogar seine Community um Rat gefragt. "Auf der Suche nach einer kleinen Überraschung für Ana. Welche Blumen gefallen euch am besten?", meinte er auf Social Media und teilte dazu ein Bild von sich im bunten Blumenmeer.

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger im Mai 2020

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger im Jahr 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de