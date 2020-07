So sieht man Sarah Connor (40) selten. Schon seit 2010 sind die Sängerin und Florian Fischer (45) ein Paar. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und ziehen auch Sarahs Kids aus der Ehe mit Marc Terenzi (42) zusammen groß. So wie ihren Nachwuchs hält die Blondine auch ihren Partner weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten präsentiert sie ihn ihren Followern. Jetzt können sich Fans allerdings freuen: Sarah macht ihrem Flo eine süße Liebeserklärung samt Pärchenbild.

Auf Instagram postete die vierfache Mutter eine Bilderreihe. Die ersten drei Schnappschüsse zeigen ihren Liebsten, wie er in einem lässigen Look und einer Sonnenbrille posiert. Auf den letzten beiden Aufnahmen wurde das Pärchen zusammen abgelichtet: Sarah schaut ihren Freund verliebt an und gibt ihm dann einen Kuss. "Ich bin so verdammt verliebt in dich", kommentierte sie die Fotostrecke.

Ihre Fans zeigen sich von dem unerwarteten Gefühlsausbruch begeistert und freuen sich für das Paar. "Ich freu mich so für dich, dass du richtig glücklich bist" und "So viel Liebe auf einem Bild", schreiben etliche User unter den Beitrag. Andere freuen sich einfach, mal wieder Bilder der beiden zu sehen.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor im Februar 2020

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihr Partner Florian Fischer

Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor beim Dreamball 2014 in Berlin



