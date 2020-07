Es ist wohl einer der vorerst letzten Ausflüge, die Joe Jonas (30) und seine Frau Sophie Turner (24) zu zweit unternehmen. Denn der Sänger und die Schauspielerin erwarten demnächst ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nachdem die werdende Mama ihren Schwangerschaftsbauch lange in weiten Klamotten versteckt hatte, ist das mittlerweile kaum mehr möglich: Passend zu den sommerlichen Temperaturen setzte Sophie ihre XXL-Babykugel jetzt in einem weißen Minikleid in Szene.

Paparazzi lichteten die werdenden Eltern am Sonntag in Los Angeles ab. Dort sollen sie laut MEGA zum Lunch mit Freunden verabredet gewesen sein. Der Jonas Brothers-Star trug dabei einen coolen Zweiteiler aus Hemd und Shorts und seine Frau hatte sich für ein weißes Dress mit Puffärmeln und Spitzen-Details entschieden. Und weil Sophies Bauch mittlerweile einen ordentlichen Schub gemacht hat, reichte ihr das Dress gerade mal bis kurz unter den Po.

Dieses Outfit scheint jetzt, gegen Ende der Schwangerschaft, zu den Lieblingsstücken der Schauspielerin zu gehören. Schon vergangene Woche hatte sich Sophie in demselben süßen Babydoll gezeigt. Die Accessoires hatte sie dieses Mal allerdings ausgetauscht. Scheint, als würde sie sich in diesem Look pudelwohl fühlen. Wie gefällt euch Sophies Schwanger-Style? Stimmt ab!

Anzeige

MEGA Schauspielerin Sophie Turner

Anzeige

MEGA Sophie Turner im Juli 2020

Anzeige

Rachpoot/MEGA Sophie Turner, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de