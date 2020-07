Das Versteckspiel hat nun endgültig ein Ende! Vor wenigen Monaten berichtete ein Insider, dass Joe Jonas (30) und Sophie Turner (24) ihr erstes Kind erwarten. Das Paar selbst hat nie eine Schwangerschaft bestätigt, doch mittlerweile ist es unübersehbar: Die Game of Thrones-Beauty präsentiert nun nur zu gern ihre wachsende Körpermitte – so auch auf aktuellen Bildern: Sophie setzt wieder mal ihren Babybauch mit einem niedlichen Kleid in Szene!

Neue Paparazziaufnahmen zeigen die 24-Jährige am Dienstag in Los Angeles in einem weißen Babydoll-Kleid mit weiten Puffärmeln und verspielter Spitze. Dazu kombiniert die Bald-Mama eine stylishe Tasche in Krokodil-Optik und ein Paar gemütliche Sandalen. Auf diesen niedlichen Style setzt der Hollywood-Star in letzter Zeit vermehrt, doch das war nicht immer so...

Zu Beginn ihrer Schwangerschaft – als Sophie ihre Rundungen noch gekonnt verstecken konnte – trug die Ehefrau des Jonas Brothers-Sängers des Öfteren weite Jeans und Pullover. Auf dieses Babybauch-Versteckspiel hat die Schauspielerin aber schon lange keine Lust mehr. Sie will jetzt lieber aller Welt ihre anderen Umstände präsentieren.

Getty Images Sophie Turner im Juni 2019

Rachpoot/MEGA Sophie Turner, Schauspielerin

Lies Angeles / MEGA Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner im März 2020



