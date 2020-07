Claudelle Deckert (46) spricht offen über ihre neue Liebe. Im vergangenen Mai hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie sich nach sieben Jahren Ehe von ihrem Mann Oliver getrennt hat. Kurz darauf überraschte sie ihre Fans dann mit diesen News: Die Unter uns-Darstellerin ist frisch verliebt – in den Manager Peter Olsson. Den stellte sie ihren Followern gleichzeitig mit einem ersten Pärchenbild vor. Der Grund für das Liebes-Aus soll Peter aber nicht gewesen sein.

Im Interview mit RTL verriet die Blondine, dass sich die Trennung von ihrem Ex sehr lange hingezogen habe. Über ein Jahr lang hatte das einstige Paar gebraucht, um endgültig den Schlussstrich zu ziehen und um zu verstehen: Sie würden einfach nicht mehr zusammenpassen. Peter sei dann am Ende dieser Trennungsphase in ihr Leben getreten. "Ich habe gespürt, da ist eine ganz große Liebe, die ich nicht gehen lassen darf", erklärte die 46-Jährige ihre Gefühle zu ihrem Liebsten.

Bereits 2013 hatten sich die beiden bei einem Event kennengelernt und blieben immer wieder in Kontakt. Im April dieses Jahres hatten die Beauty und der schwedische Unternehmer dann die Idee, beruflich gemeinsam etwas aufzubauen. Von dieser Zeit an schrieben und telefonierten die Turteltauben dann fast täglich miteinander.

Getty Images Claudelle Deckert, Ex-Dschungelcamp-Kandidatin

Instagram / living.well.with.claudelle Claudelle Deckert mit Peter Olsson

Instagram / living.well.with.claudelle Claudelle Deckert im Januar 2019

