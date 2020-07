Malin Brown hat ein neues Karriereziel! Die Krefelderin dürfte vielen aus verschiedenen Dating-Formaten ein Begriff sein – wie zum Beispiel aus Take me out. Zuletzt war sie bei Beauty & The Nerd auf der Suche nach der großen Liebe. Dort konnte sich Malin bei einem Quiz allerdings nicht gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und musste aussteigen. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Brünette nun, dass sie schon bald als Schlagersternchen durchstarten will.

"Jetzt möchte ich die Zügel selber in die Hand nehmen und die Leute zum Feiern animieren und noch die eine oder andere Bühne stürmen", fasste Malin ihre Zukunftspläne gegenüber Promiflash zusammen. Dabei habe die Unterhaltung immer im Vordergrund gestanden: "Singen war nie eine Leidenschaft, aber Entertainen schon", betonte die Brünette. Dieser Umstand habe sie letztendlich auf das Genre Partyschlager gebracht. Nun veröffentlichte das selbsternannte "Feierbiest" seinen ersten Song "Betty Ford" – in namentlicher Anlehnung an die legendäre Entzugsklinik der Schönen und Reichen.

In der Show "Beauty and the Nerd" überraschte sie die anderen Kandidaten sogar bereits mit einer kleinen musikalischen Kostprobe. "Ich habe meine Chance genutzt und ein eigenes Liedchen geträllert. Und die Resonanz darauf war gut", fasste die Reality-TV-Kandidatin ihren Auftritt zusammen. "Einige haben mir gesagt, ich soll zum Ballermann gehen. Und Annabel Anderson gab mir den Tipp, mal eine Plattenfirma anzusprechen", führte sie aus.

Instagram / malinbrown Malin Brown im Juli 2020

Instagram / malinbrown Malin Brown, Musikerin

Instagram / malinbrown Ex-"Beauty & the Nerd"-Kandidatin Malin Brown im Oktober 2019



