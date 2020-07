Laura (19) hat ihre Diät beendet. Nach ihrer Teilnahme bei Let's Dance hatte die Verlobte von Michael Wendler (48) offenbar etwas an Gewicht zugelegt. Bis zur Hochzeit mit ihrem Liebsten will die Influencerin die Pfündchen aber wieder loswerden und hat deshalb kurzerhand eine Keto-Diät durchgeführt. Dabei musste die Beauty fast komplett auf Kohlenhydrate, Getreide und Hülsenfrüchte verzichten. Nach einer Woche hat die magere Ernährung nun aber ein Ende – und Laura zieht ein Fazit ihrer Diät!

"Es waren sehr spezielle Tage, die wirklich auch anstrengender waren, als ich dachte", erklärt Laura in ihrer jüngsten Instagram-Story. Besonders die letzten beiden Tage seien ihr am schwersten gefallen. Doch die Abstriche auf dem Speiseplan zahlen sich aus: "Mir geht es richtig gut, ich fühl mich pudelwohl", schwärmt die brünette Schönheit. Zur Feier des Tages gönne sie sich danach erst mal eine Schüssel Cornflakes mit Milch.

Doch Laura will jetzt keinesfalls dauerhaft in alte Muster zurückfallen: Neben den regelmäßigen Besuchen im Fitnessstudio wird die 19-Jährige auch weiterhin auf eine gesunde Ernährung achten. Und damit steht der Verlobten vom Wendler einem Erfolg in Sachen Fitness wohl nichts mehr im Weg: "Traumfigur, ich komme!"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin



