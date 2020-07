Kleine Makel sind ihr egal! Maren Wolf (28) steht in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Von Beginn an nimmt die YouTuberin ihre Community auf ihre aufregende Schwangerschaftsreise mit. So gibt sie auch offen und ehrlich zu, dass es ihr während der anderen Umstände nicht immer gut geht. Mit ihren dazugewonnen Rundungen hingegen ist die Netz-Berühmtheit so weit im Reinen, denn: Maren machen selbst ihre Dehnungsstreifen nichts weiter aus!

In ihrer Instagram-Story beantwortet die 28-Jährige nun ihren Fans ein paar Fragen und geht dabei auch auf das Thema Schwangerschaftsstreifen ein. Zwar habe Maren am Bauch und den Brüsten welche bekommen, doch diese stören sie nicht weiter. "Das war früher immer meine größte Sorge, aber inzwischen sehe ich das nicht mehr so wild. Sie zeigen, was mein Körper geleistet hat und darauf bin ich stolz", so die werdende Mama ganz offen. Sollten sie diese irgendwann mal stören, gebe es ja auch immer Möglichkeiten, diese zu entfernen.

Doch auch Maren packen ab und zu die Selbstzweifel. Erst vor wenigen Tagen berichtete sie ihrer Community, wie sehr sich doch ihr Körper verändert hat. "Ich meine, die 20 Kilo, die ich zugenommen habe, oder eher über 20 Kilo mittlerweile, sind natürlich nicht unsichtbar und es gibt einfach Tage, da denkt man sich nur so: Krass", erzählte die Ehefrau von Tobias Wolf offen. Doch all das sei letztendlich nebensächlich für sie, denn schließlich bringe ein Leben zur Welt.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Mai 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Bloggerin

