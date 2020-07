Diese Entscheidung ist in Stein gemeißelt! Sylvie Meis' (42) Hochzeit steht endlich kurz vor der Tür. Eigentlich hätte die Unternehmerin ihren Niclas Castello schon im Juni heiraten sollen – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wurde die Trauung aber auf September verschoben. Jetzt ist die Moderatorin ganz schön in Plauderlaune gekommen und gibt dabei einige Details zu ihrem großen Tag preis: Sylvie erzählt, ob sie den Namen ihres Zukünftigen annehmen wird!

In dem YouTube-Format "Lasst uns reden, Mädels!" erzählt die 42-Jährige nun, wie sie nach der Trauung mit ihrem Niclas heißen wird. "Ich behalte für immer Sylvie Meis. Das habe ich mir vorgenommen, als ich damals gegen jeden Ratschlag meinen Namen zurückgenommen habe", erklärte die Designerin. Ihr sei nämlich gesagt worden, dass nur der berühmte Nachname ihres Ex-Mannes Rafael van der Vaart (37) eine Marke sei. "Ich habe gesagt: Nein, Sylvie Meis ist eine Marke, das ist der Name, mit dem ich geboren wurde", so die Blondine weiter.

Namensfrage hin oder her – ihre Vermählung kann die TV-Berühmtheit auf jeden Fall kaum noch erwarten. Denn kurz vor ihrem großen Tag im September ließ es Sylvie noch mal richtig krachen. Mit ihren Freundinnen feierte die Businessfrau am Samstag einen feuchtfröhlichen Junggesellinnenabschied in einem Spahotel. Im weißen Bikini, mit Schleier und Krönchen auf dem Kopf sowie einem aufblasbaren XXL-Verlobungsring posiert Sylvie auf Instagram-Fotos, die diesen besondern Tag festhalten.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Getty Images Sylvie Meis im März 2019

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis bei ihrem Junggesellinnenabschied



