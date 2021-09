Luisa Krappmann (19) spricht Klartext! Die attraktive Blondine nahm an der diesjährigen Staffel von Beauty & The Nerd teil. Schon während der Show sagte sie stets ihre ungeschönte Meinung – doch jetzt teilte sie nach Abschluss der Sendung so richtig aus. Besonders die Beautys Wika und Cecilia kamen dabei nicht gut weg. Laut Luisa habe Letztere nämlich ein Aggressionsproblem – und ohne ihren Nerd Markus hätte Cecilia zudem auch nicht gewonnen!

Diese Aussagen postete die einstige Temptation Island-Verführerin nun in ihrer Instagram-Story. Luisa sprach beispielsweise über die finale Challenge, welche sie gegen Cecilia und Markus verloren hatte: "Ohne einen Markus gäbe es für Cecilia keinen Sieg, wenn sie nur gegen mich hätte antreten müssen. Bei den Beauty-Challenges ging es meistens um Wissen und da lag ich klar vorn", betonte sie. Doch damit nicht genug: Dass die temperamentvolle Ex-Bachelor-Kandidatin gegenüber der Beauty Alex in der Villa lauter geworden war, konnte Luisa offenbar gar nicht nachvollziehen.

"Ich finde, sie hat ein klares Aggressionsproblem", hieß es weiter in Luisas Statement. Außerdem sei sie sicher, dass Cecilia auch gegenüber Wika in der Villa handgreiflich geworden wäre. Apropos Wika – was sagt Luisa eigentlich dazu, dass sie und ihr Nerd Luca sich nach dem Format geküsst haben? Die tätowierte Blondine soll stets betont haben, dass Luca wie ein Bruder für sie sei. "Dann so eine Geschichte zu hören – Bullshit. Einfach erfunden, wie ich finde", schimpfte sie.

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Cecilia und Markus bei "Beauty & The Nerd"

Anzeige

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Luca und Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de