Luisa Krappmann (20) findet harte Worte für Dominik Brcic! Der Österreicher war in der neuen Temptation Island V.I.P.-Staffel als Verführer dabei. In der Sendung flirtete er heftig mit der Influencerin Paulina Ljubas (25). Sie ließ sich darauf ein – und betrog nach einigen Tagen in der Frauenvilla ihren Freund Henrik Stoltenberg mit dem Hottie. Nach Ende der Dreharbeiten wollten sich die beiden sogar weiter kennenlernen. Ex-Verführerin Luisa Krappmann sprach mit Promiflash nun über die Staffel und schoss dabei heftig gegen Dominik...

Im Gespräch mit Promiflash machte die 20-Jährige klar, dass sie zwar einerseits verstehen könne, dass sich der auszubildende Polizist voll auf die Kandidatinnen eingelassen habe. "Andererseits könnte ich das glaube ich niemals mit mir selbst vereinbaren, für jemanden Gefühle zu entwickeln, der ein Fremdgeher ist. Dann weiß man ja automatisch, dass die Person zu so etwas fähig ist", erklärte sie ihre Haltung. Dementsprechend sei es laut Luisa nicht abwegig, dass man dann auch im realen Leben von dem Menschen betrogen werde.

Trotzdem fand die Beauty & The Nerd-Bekanntheit die neue Season des Fremdflirt-Formats ziemlich interessant. Vor allem die Singles haben laut ihr ziemlich viel Gas gegeben. Dass sich sowohl Henrik und Paulina als auch Emmy Russ (22) und Udo Bönstrup (27) getrennt haben, war für Luisa allerdings keine große Überraschung. "Ich glaube, es wird niemals eine Staffel geben, wo alle zusammenbleiben", meinte sie.

