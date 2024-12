Nächtlicher Besuch von "Forsthaus Rampensau"-Jona bei Luisa

Huch, da hat sich wohl jemand verlaufen – oder auch nicht! In der dritten Folge von Forsthaus Rampensau schlich Reality-Kandidat Jona Steinig (29) still und heimlich in das Zimmer von Luisa Krappmann (23), um Zärtlichkeiten auszutauschen. "Ich bin kurz rübergegangen und hab gute Nacht gesagt", verschwieg er anschließend, was sich wirklich zwischen den beiden abspielte. Immerhin hielten die Kameras wesentlich intimere Szenen fest! Auch Alain Wollersheim wurde ungewollt Zeuge des Besuchs: Die Zärtlichkeiten wurden nämlich im Hochbett neben den schlafenden Mitkandidaten ausgetauscht.

"Joa, diese Nacht hat der Jona mir einen Besuch abgestattet, wir haben ein bisschen gekuschelt und uns geküsst. [...] Er hätte gern noch länger bleiben können", erklärte Luisa daraufhin im Interview. Ihre Freundin Gina machte das stutzig, denn sie glaubte, es sei nichts zwischen den beiden gelaufen. Dabei hatte der 29-Jährige schon zuvor ein Auge auf die Blondine geworfen: Im Whirlpool kamen sich die beiden ebenfalls bereits sehr nah.

Einige Schwierigkeiten könnte es allerdings geben, wenn Luisa erfährt, wie Jona wirklich über sie denkt. Im Interview mit Michael Schüler (27) gab er seine Forsthaus-Flirt-Pläne preis: "Die Traumfrau ist hier auf jeden Fall nicht, alles ist offen." Zudem riet er Reality-Newcomer Alain, dem Sohn von Ginger Costello, einfach mit den Mädels aus Spaß zu flirten und ein bisschen abzuhängen. "So auf flirty, aber eben nicht zu intensiv", beschrieb er passend dazu seinen nächtlichen Trip in Luisas Schlafgemach.

©Joyn Micha Schüler, Gina Alicia, Luisa Krappmann und Jona Steinig bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Influencer

