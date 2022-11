Lockenstab: "Temptation Island"-Luisa verbrennt sich im Auge

Luisa Krappmann (21) musste den Abend in der Notaufnahme verbringen. Die ehemalige Temptation Island-Verführerin gibt ihren Followern auf Social Media fast täglich Einblicke in ihren Alltag – dabei postet die Blondine meist aufreizenden Content, der ihrer Community ordentlich einheizt. Nun meldete die Influencerin sich aber mit ziemlich alarmierenden Nachrichten bei ihren Fans: Luisa hat sich mit einem heißen Lockenstab das Auge verbrannt!

Die Beauty meldete sich auf Instagram aus dem Krankenhaus bei ihrer Fangemeinde: "Notaufnahme? Lieben wir gar nicht. Leute, bitte betet für mich, dass ich nicht blind bin." Daraufhin berichtete sie, was passiert war: Als Luisa sich für den Weihnachtsmarkt fertigmachen wollte, verbrannte sie sich heftig mit ihrem Lockenstab. "Ich habe mir einfach diesen 200 Grad heißen Scheißlockenstab in mein Auge reingehauen – auf meine Linse, auf meine Pupille. Nicht auf mein Auge außen, in mein Auge", erinnerte sie sich, gab daraufhin aber zum Glück Entwarnung: "Es ist alles in Ordnung, ich bin nicht blind und habe meine Pupille um einen Millimeter verfehlt."

Extreme Schmerzen habe Luisa aber dennoch – schließlich musste die verbrannte Netzhaut im Krankenhaus abgeschabt werden. Glücklicherweise wurde das Auge darunter aber nicht verletzt, sodass sie vermutlich wieder ganz normal sehen wird, erzählte die Reality-TV-Bekanntheit.

Luisa Krappmann, Influencerin

Luisa Krappmann im November 2022

Luisa Krappmann, "Temptation Island"-Verführerin 2021

