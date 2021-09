Sind die Nerds gewillt, auch weiterhin an ihrem Äußeren zu arbeiten? Bei Beauty & The Nerd treffen attraktive Frauen auf nerdige Boys. Im Laufe der Sendung bekamen die Nerds zahlreiche Beauty-Tipps von den Girls, außerdem erhielten sie ein spektakuläres Umstyling. Aber wird Cosplay-Freund Cao sich weiterhin um sein Erscheinungsbild bemühen und auf Körperpflege und Co. achten? Beauty Luisa Krappmann (19) bezweifelt das, wie sie Promiflash verrät.

Luisa erzählt Promiflash, dass das Umstyling von Cao sie sehr begeistert habe: Ohne die gelben Haarspitzen und den Bart sehe der 22-Jährige total gepflegt aus. Die Blondine bezweifelt aber, dass er die Tipps weiterhin umsetzen wird – mehrmals habe Cao nämlich betont, sich zu Hause wieder seinen alten Verhaltensmustern hinzugeben. "Das mit dem Zähneputzen und Duschen wäre ihm wohl eh viel zu anstrengend und zu Hause saubere und schöne Klamotten anzuziehen, würde er wohl eh nicht verstehen, wieso er das machen sollte", befürchtet die Reality-TV-Bekanntheit.

Cao selbst legt keinen Wert auf seine optische Veränderung, wie er Promiflash erzählt. Der Cosplay-Fan finde es vor allem traurig, dass die Beautys ihn nach dem Umstyling besser behandelt hätten – es habe ihn geärgert, auf sein Aussehen reduziert zu werden. "Es hat mir auch nicht gefallen, wie abwertend über meine Cosplays geredet wurde. Es ist zwar eine andere Welt, aber traurig, wenn man bedenkt, dass ich doch immer noch derselbe Mensch bin", findet er.

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Beauty & The Nerd, ProSieben Luisa Krappmann und Cao, "Beauty & The Nerd"-Team 2021

Beauty & The Nerd, ProsSieben Cao und Luisa, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

