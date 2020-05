Bald ist es wieder so weit und elf Singles ziehen auf der Suche nach der großen Liebe in das Paradise Hotel ein! Die zweite Runde des beliebten Datingformats soll am 16.06. auf TVNow starten und ab dem 30.06. auch im Free-TV ausgestrahlt werden. Die Moderation übernimmt in diesem Jahr Angela Finger-Erben (40). Promiflash stellt euch die ersten fünf Damen vor, die auf sechs liebeshungrige Junggesellen treffen.

Unter den alleinstehenden Damen befindet sich ein bereits bekanntes Gesicht: Viele eingefleischte Kuppelshow-Fans dürften Julia Jessica Karbownik bereits von der Bachelor-Staffel mit Andrej Mangold (33) kennen. Als jüngste Kandidatin mit gerade einmal 18 Jahren möchte Luisa Krappmann ihren Traumpartner finden und schließlich mit diesem gemeinsam die 20.000 Euro gewinnen. Auch Michelle Namin, deren Leidenschaft die Musik ist, freut sich auf die neue Erfahrung und hat auch gleich eine deutliche Botschaft für die Single-Jungs. "Ein Mann, der nur mit mir spielt, hat bei mir keine Chance", stellt sie gegenüber RTL klar.

Dazu gesellt sich Cheyenne Vong. Sie tauscht die Zahnarztpraxis, in der sie sonst als zahnmedizinische Fachangestellte arbeitet, gegen die schönen Strände in Mexiko. Zu guter Letzt möchte außerdem die 23-jährige Chelly aus Swisstal den Partner fürs Leben finden, mit dem sie am Ende auch den Gewinn teilen kann. Wie immer wird im Laufe der Sendung jedoch der ein oder andere neu dazukommende Single das Liebes-Hotel ordentlich aufmischen.

Alle Infos zu "Paradise Hotel" findet ihr auf TVNOW

TVNOW / Frank J. Fastner Julia Jessica Krabownik von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Luisa Krappmann von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Michelle Namin von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Cheyenne Vong von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Chelly B. von "Paradise Hotel"

