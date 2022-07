Lief zwischen "Are You The One"-Luisa und Ricarda mal was?

Diese beiden kennen sich bereits! Am 2. August startet die neue Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love, bei der TV-Bekanntheiten wieder versuchen, ihr Perfect Match zu finden. Unter anderem sind Anna Iffländer, Cecilia Asoro oder Luca Wetzel in der Promi-Version des Formats dabei. Auch Luisa Krappmann (20) und Ricarda Raatz suchen ihr Glück – und die zwei haben eine Vergangenheit!

Luisa nahm nämlich gemeinsam mit Love Island- Sternchen Ricarda im vergangenen Jahr bei Beauty & The Nerd teil. Zusammen wollten sie ihren jeweiligen Nerd umgestalten – und fanden Gefallen aneinander! "Mit Ricarda habe ich auch öfter mal geknutscht. Sie wäre ja optisch am ehesten mein Typ. Da ging schon auch mal mehr als nur küssen", hatte die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin damals gegenüber Promiflash erklärt. Die beiden präsentierten sich auch gegenseitig ihre Brüste – Sex sollen sie aber nicht miteinander gehabt haben.

Gegenüber Promiflash teilte auch Ricarda ihre Sicht der Dinge mit – denn so wild ist die gemeinsame Vergangenheit offenbar doch nicht. "Wir finden uns sexy, aber außer Küssen beim Feiern in der Show lief nie mehr", erklärte sie und fügte hinzu: "Aber wenn Frauen sich attraktiv finden, was ist daran schlimm?"

Anzeige

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, Tv-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Love Island"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de