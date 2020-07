Diese rührende Aufnahme von Naya Rivera (33) und ihrem Sprössling ist wirklich zum Dahinschmelzen! Vergangene Woche war die Glee-Schauspielerin während einer Bootstour mit ihrem Sohn Josey plötzlich verschwunden. Am Montag nahm die lange Suche schließlich ein trauriges Ende: Die Polizei fand den Leichnam der TV-Bekanntheit im See. Jetzt nahm Schauspielerin Amber Riley (34) im Netz Abschied von ihrer verstorbenen Serien-Kollegin – sie teilte eine ältere Aufnahme von Naya beim Singen mit deren Sohn.

Voller Euphorie trällern Naya und ihr vierjähriger Nachwuchs Josey in dem Clip den amerikanischen Kinderlied-Klassiker "Skidamarink". Am Ende bekommt die Vollblutmama sogar noch einen dicken Schmatzer von ihrem kleinen Jungen auf den Mund. Dieses Video ist auch für Amber ein ganz besonderes Andenken: "Mein Lieblingsduettpartner. Ich liebe dich. Ich vermisse dich. Ich habe momentan keine Worte, nur viele Gefühle", schrieb sie via Instagram zu dem herzzerreißenden Clip von ihrer verstorbenen Set-Kollegin.

"Ruhe in Frieden, Engel, und wisse, dass deine Familie sich niemals um irgendetwas Sorgen machen muss", fügte Amber unter dem Beitrag weiterhin hinzu. Auch andere prominente Freunde nahmen von Naya Abschied. So teilte Demi Lovato (27) beispielsweise einige gemeinsame Schnappschüsse mit den Worten: "Ruhe in Frieden, Naya. Ich werde die Chance, die ich erhalten habe, deine Freundin bei 'Glee' gespielt zu haben, für immer in Ehren halten!"

