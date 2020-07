Anfang August wird Birte Glang (40) zum vorerst letzten Mal als Lena Öztürk bei Alles was zählt zu sehen sein. Dies gab der Sender am Dienstag bekannt. Nach über einem Jahr verlässt die Schauspielerin damit die beliebte Vorabendserie. Bisher sprach sie nur darüber, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen vermissen wird. Wie ihr Charakter bei AWZ aussteigen wird, war hingegen nicht bekannt. Jetzt lüftete Birte das Geheimnis...

Achtung, Spoiler!

"Meine Rolle Lena Öztürk verlässt Essen und zieht nach München", verriet die 40-Jährige im Interview mit der Agentur Picture Puzzle Medien. Der Hintergrund für den Umzug: Ihrem Sohn Alexander sei das Angebot gemacht worden, ein Fußballinternat in München zu besuchen. "Das ist sein Traum und nach langem Hin und Her entscheidet sie sich schließlich dafür, dass sie mit ihm geht, weil sie es nicht übers Herz bringt, ihren Sohn allein dort hingehen zu lassen", erklärte Birte. Und auch Lena selbst könne sich in der bayrischen Landeshauptstadt beruflich verwirklichen. Sie soll dort eine Prunkwerk-Filiale übernehmen.

Schauspielerin Birte ist selbst Mutter eines Sohnes und betonte: Sie kann Lenas Entscheidung, Alexander nach München zu begleiten, nur allzu gut nachvollziehen: "Der Sohn von Lena ist ja auch gerade einmal zwölf Jahre alt. Man hat ja auch eine besondere Verbindung zu seinem Kind und mir würde es auf jeden Fall das Herz brechen."

Instagram / birteglang Schauspielerin Birte Glang

Getty Images Birte Glang 2019 in Köln

Instagram / birteglang Birte Glang und DJ Moguai mit ihrem Sohn



