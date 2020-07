In der neuen Schwiegertochter gesucht-Staffel müssen die Fans wieder auf Kultkandidatin Beate Fischer (37) verzichten. Ab Dienstagabend suchen in dem Kuppelformat neue Singles mithilfe ihrer Mütter nach der großen Liebe. Mit Engelfreund Heiko ist auch wieder ein Fan-Liebling aus den vergangenen Staffeln dabei. Ein anderes altbekanntes Gesicht wird dieses Mal aber nicht über die Bildschirme flimmern: Beate. Moderatorin Vera Int-Veen (52) verrät, was es mit Beates "Schwiegertochter gesucht"-Abstinenz auf sich hat.

Jahrelang war "Schwiegertochter gesucht" ohne die 37-Jährige kaum vorstellbar. Mittlerweile ist sie allerdings schon seit einigen Staffeln nicht mehr dabei. Aber wie kommt's? Hat der Zuschauerliebling die Liebessuche im TV etwa aufgegeben? Fernsehkupplerin Vera klärt im RTL-Interview auf: "Weil sie ja in Bayern lebt und im Hotelgewerbe arbeitet, jetzt hat sie gerade so viel zu tun und sagt, im Moment hat sie gar keine Zeit, sich mit jemandem zu daten."

Neue Liebesabenteuer von Beate sind also erst mal auf Eis gelegt. Stattdessen machen sich in den neuen Folgen der Fitnessfan Dennis, der Anime-Fan Meik, der Zeitsoldat Philipp und der Gastronom Andrea auf die Suche nach dem ganz großen Liebesglück.

Anzeige

MG RTL D / Thomas Pritschet Vera Int-Veen, Moderatorin von "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige

Schwiegertochter gesucht, RTL Beate Fischer, "Schwiegertochter gesucht"-Kultkandidatin

Anzeige

United Archives GmbH/ ActionPress Vera Int-Veen 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de