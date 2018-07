Kommt Zuschauer-Liebling Beate (35) zurück zu Schwiegertochter gesucht? In wenigen Tagen startet die diesjährige Staffel der beliebten Datingshow. Mit dabei: auch einige alte Bekannte wie Märchenfan Mike oder Mettigel-Mario. Doch keine Kandidatin erfreute sich bisher so großer Beliebtheit wie Hundeliebhaberin Beate. Nachdem ihre Mutter im vergangenen Jahr überraschend verstorben war, zog sich der Dauersingle vorerst aus dem Format zurück. Gibt es nun vielleicht Hoffnung auf ein Comeback? Moderatorin Vera Int-Veen (50) macht es im Promiflash-Interview spannend: "Ich werde nichts verraten, was man am 8. Juli im Fernsehen sieht. Ist ja nicht mehr lang. Ist ja nur noch ‘ne Woche!"

RTL Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de