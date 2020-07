Zurzeit werfen sich Amber Heard (34) und ihr Ex-Ehemann Johnny Depp (57) vor Gericht immer neue Gewaltvorwürfe an den Kopf. Der Fluch der Karibik-Star wird unter anderem beschuldigt, die heute 34-Jährige bei einem Streit im Dezember 2015 angegriffen und ihr sogar zwei Veilchen verpasst zu haben. Diese Unterstellung bestreitet Johnny jedoch. Es scheint auch so, als ob seine Aussage von einer einstigen Angestellten bekräftigt würde – denn Ambers langjährige Stylistin hat zu Protokoll gegeben: Sie habe damals keine Verletzungen bei der Blondine bemerkt!

Vor Gericht erklärte die Hair-und-Make-up-Artistin Samantha McMillen, dass sie Amber am Tag nach der vermeintlichen Attacke für einen Auftritt in einer TV-Show zurechtgemacht habe. Dabei habe sie die gebürtige Texanerin "aus nächster Nähe und ungeschminkt" erlebt und könne deshalb mit Gewissheit sagen: "[Ich] konnte deutlich sehen, dass Frau Heard keine sichtbaren Wunden, Blutergüsse, Schnitte oder Verletzungen hatte."

Erst später habe Samantha aus der Presse erfahren, dass die "Aquaman"-Darstellerin Johnny vorwerfe, sie am Tag vor dem Auftritt geschlagen zu haben. Als der Visagistin vor Gericht nun ein Foto von Amber mit einem blauen Auge vom Dezember 2015 gezeigt wurde, hat sie ausgesagt: "Ich erinnere mich nicht, dass sie an diesem Tag so ausgesehen hat."

