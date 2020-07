Mit so einer hübschen Konkurrentin hätten die Schwiegertochter gesucht-Kandidatinnen Francise und Rebecca wohl nicht gerechnet! Seit Dienstagabend sind fünf Single-Männer in dem beliebten Kuppelformat auf der Suche nach der großen Liebe. Für den Anime-Fan Meik interessieren sich gleich drei Damen, die sich auf dem Weg zu dem Junggesellen erst einmal gegenseitig kennenlernen. Beim Anblick von Model Sarah werden ihre Mitstreiterinnen ganz schön unsicher...

Moderatorin Vera Int-Veen (52) sammelte in der heutigen Folge erst die Bibliotheksassistentin Francise und die angehende FSJlerin Rebecca mit einem Bus in Budapest ein, um sich mit ihnen über ihr bevorstehendes Liebesabenteuer auszutauschen. Bei einem letzten Stopp stieß dann auch die schöne 21-jährige Sarah dazu und löste bei den anderen beiden Damen durch ihr sehr gutes Aussehen Unbehagen aus: Vera fragte Francise und Rebecca, ob sie genervt davon seien, zu dritt um Meik zu buhlen – daraufhin antwortete Letztere nur: "Sie ist sehr schön, ne?" Auch Francise gab in einem Einzelinterview zu: "Das Erste, was ich denke, ist: Oh mein Gott! Sie ist der Modeltyp, sie ist wahnsinnig schön. Sie hat endlose Beine und das kann kompliziert werden."

Das Zusammentreffen der drei Ladys wurde auf Twitter hitzig diskutiert und beinahe alle waren sich einig: Meiks Anwärterinnen könnten sich kaum mehr unterscheiden: "Wer hat denn bitte die Kandidatinnen zusammengewürfelt?", fragte ein User irritiert. Auch ein anderer warf ein: "Ich habe in meinem Leben noch nie drei unterschiedlichere Menschen gesehen."

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Meik mit Rebecca, Francine und Sarah

TVNOW / RTL "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin Francise mit Vera Int-Veen

TVNOW Vera Int-Veen mit "Schwiegertochter gesucht"-Meik, seiner Mutter (links) und seinen Kandidatinnen



