Hat das neue Konzept von Schwiegertochter gesucht den Eltern von Dauerkandidat Ingo (29) gefallen? Durch die Teilnahme ihres Sohnes an der beliebten Kuppelshow erlangten Lutz (58) und Stups vor einigen Jahren deutschlandweit Bekanntheit. Auch wenn ihr Nachwuchs inzwischen seine Herzdame gefunden hat – Lutz und Stups verfolgen auch weiterhin die neuen Folgen des TV-Formats. Von der aktuellen Staffel waren die beiden allerdings enttäuscht, wie sie nun Promiflash verrieten!

"Wenn man ein neues Format macht, dann sollten auch nur neue Kandidaten dabei sein. Da hat Heiko überhaupt nichts zu suchen", erklärten Lutz und Stups im Gespräch mit Promiflash. Auch die Auswahl der Single-Damen sei dem Sender nicht gut gelungen – bei Kandidat Meik aus Ungarn und Model Sarah waren die Eheleute der Ansicht: Man sei über das Ziel hinausgeschossen.

"Die Kandidaten zeigten keine große Lust, sich was einfallen zu lassen", wurden Lutz und Stups schließlich etwas konkreter. Dadurch sei der "Zauber", den das TV-Format in den vergangenen Jahren gehabt habe, komplett verloren gegangen. Nach einer Stunde seien sie so gelangweilt gewesen, dass sie den Auftakt der neuen Staffel abgeschaltet hätten.

Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Lutz, Stups, Ingo und Annika

Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer Lutz und Stups im Mai 2020

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Stups und Lutz im Mai 2017



