Was läuft zwischen Johannes Haller (32) und Pamela Reif (23)? Vor einigen Wochen machte der Ex-Bachelorette-Teilnehmer auf Ibiza einen Bootsverleih auf, der wegen der aktuellen Gesundheitslage zunächst still stand. Nachdem innerhalb Europas Reisen wieder möglich sind, nutzte auch Fitness-Bloggerin Pamela die wiedergewonnene Freiheit, um sich auf der Trauminsel einzuquartieren. Für ein Promotion-Video stand sie nun mit Johannes vor der Kamera – und der Hottie verspürte dabei tatsächlich einen kleinen Fan-Boy-Moment!

"Es ist ja nicht nur ein kleiner Traum, dass Pamela Reif mit bei uns an Bord war", verriet Johannes direkt zu Beginn des YouTube-Clips, mit dem er für seinen Bootsverleih Werbung machte. Einen Tag lang waren er und die Blondine mit einem seiner Boote unterwegs, um geheime Ecken auf der Nachbarinsel Formentera zu erkunden. Dabei zeigte das Video die zwei nicht nur beim Schwimmen im türkisblauen Meer – Johannes und Pamela tauchten auch zu einer verlassenen Grotte, wo viele tolle Aufnahmen entstanden. "Es war der entspannteste Tag meiner ganzen Ibiza-Reise bisher, obwohl wir das Coolste erlebt haben", schwärmte die Influencerin von dem Dreh – vielleicht schwärmte sie dabei auch ein klein wenig von Johannes?

Dass Pamela ganz angetan von Yeliz Kocs (26) Ex-Freund zu sein schien, konnte sie jedenfalls nicht verhehlen: "Ich nehme ihn mit und mache ein Abs-Work-out mit ihm. Er sagt, er hat da Erfahrung", witzelte sie. Daraufhin sprachen die beiden darüber, dass Johannes bereits die mittlere Stufe von Pamelas Bauchmuskel-Training ziemlich anstrengend fand. Dies kommentierte die Beauty knapp mit: "Nur die Harten kommen in den Garten." Dem 32-Jährigen lag daraufhin sofort ein flotter Spruch auf den Lippen: "Und nur die Härteren bekommen die Gärtnerin."

Instagram/johannes_haller Johannes Haller, Thomas Williams, Pamela Reif, Dennis Reif und Nic Schroth auf Ibiza, Juli 2020

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram/johannes_haller Johannes Haller, Juli 2020



