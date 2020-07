Palina Rojinski (35) war bereits in jungen Jahren ein Hingucker! Die Moderatorin zählt nicht nur zu den wohl lustigsten, sondern auch zu den schönsten Frauen der deutschen Fernsehlandschaft und schafft es auf roten Teppichen immer wieder, die Blicke auf sich zu ziehen. Doch nicht nur heute fällt der einstige MTV-Star gleich ins Auge – wie ein Throwback-Pic beweist, dürfte das während ihrer Jugend ganz ähnlich gewesen sein!

Am Mittwoch teilte Palina ein altes Polaroid-Bild auf Instagram, das offenbar während ihrer Schulzeit aufgenommen worden war. Und eines wird auf den ersten Blick klar: Die Schauspielerin war damals genauso schön wie heute! Dennoch hat sich eine Sache über die Jahre offenbar doch verändert: Auf dem Flashback-Foto trägt sie nämlich ein schlichtes, schwarzes Oberteil – heutzutage präsentiert sie sich dagegen auch gerne mal in auffälligen und schrillen Looks.

Den alten Schnappschuss veröffentlichte Palina, um den diesjährigen Schulabsolventen zu gratulieren – in einem zusätzlichen Video richtete sie liebevolle Worte an die Schüler und verriet dabei: "Ich kann mich erinnern, als ich damals den Abschluss gemacht habe, dass ich gar nicht wusste, was ich machen sollte." Sie habe dann erst einmal den Sommer in Berlin genossen und riet das auch ihren Fans.

Instagram / palinski Palina Rojinski im Juni 2020

Getty Images Schauspielerin Palina Rojinski bei der "Nightlife"-Premiere in München, 2020

Getty Images Moderatorin Palina Rojinski beim GQ Men of the Year Award im November 2018 in Berlin



