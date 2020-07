Happy Birthday Prinzessin Victoria von Schweden! Am vergangenen Dienstag feierte sie ihren 43. Geburtstag. Eigentlich gab es anlässlich ihres Ehrentages bisher immer eine große Feier auf Schloss Solliden in Öland, der Sommerresidenz der schwedischen Monarchen. Dieses Jahr mussten alle Festlichkeiten jedoch wegen der aktuellen Gesundheitslage ausfallen. Das Königshaus lässt sich allerdings nicht aus der Feierlaune bringen und hat anlässlich des Geburtstages der Kronprinzessin ein zauberhaftes Foto von ihr geteilt!

Auf Instagram haben die Schweden-Royals eine Aufnahme von Victoria gespostet. Darauf zu sehen ist die Adlige, wie sie in einem hübschen weißen Kleid in einem festlich geschmückten Saal auf einem Stuhl sitzt. Dabei fällt nicht nur das riesige Blumenbouquet auf dem Tisch ins Auge, sondern vor allem das strahlende Lächeln der zweifachen Mutter. Wie in der Bildunterschrift zu lesen ist, feuerten Soldaten am 14. Juli zu Ehren des Geburtstagskindes Salutschüsse ab. Außerdem hat ein Fernsehkonzert in ihrem Namen stattgefunden.

Während der Musikaufführung wurde nicht nur Victoria gefeiert, sondern auch der diesjährige Victoria-Preis verliehen. 2020 darf sich der US-amerikanisch-schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis über die begehrte Auszeichnung freuen. Er ist seit Februar neuer Weltrekordhalter in seiner Disziplin.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden bei einem Event in Stockholm im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden beim Junior Water Prize in Stockholm im August 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden im Dezember 2017 in Stockholm



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de