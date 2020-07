Schöner könnte ein Babybauch wohl kaum in Szene gesetzt werden! Barbara Meier (33) und ihr Gatte Klemens Hallmann warten derzeit voller Freude auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Es ist nicht zu übersehen, dass die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin in ihrer Schwangerschaft schon weit fortgeschritten ist. Und der rothaarigen Schönheit ist immer mal wieder daran gelegen, ihre Körpermitte extra zu betonen – auf neuesten Bildern ist dem Model das besonders gut gelungen.

Auf Instagram veröffentlichte Barbara eine Bilderserie, die sie im kurzen Glitzerkleid zeigt. Mit beiden Händen umfasst die ehemalige Let's Dance-Kandidatin auf den Schnappschüssen ihren Bauch und lächelt stolz. Zu den Gute-Laune-Aufnahmen schreibt sie passenderweise: "Discokugel." Mit dem Hashtag "ichbinsoaufgeregt" macht sie einmal mehr deutlich, wie sehr sie sich auf ihren baldigen Nachwuchs freut.

Wann der errechnete Geburtstermin ihrer Tochter ist, möchte Barbara allerdings nicht verraten. "Ich möchte nicht so ganz genau das Datum herausgeben, weil mich dann jeden Tag wahrscheinlich ganz viele Leute fragen: 'Und, ist es schon so weit?'", gab sie kürzlich während des Podcasts ELTERNgespräch zu.

Anzeige

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier, TV-Star

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de