Die beiden sind anscheinend wie füreinander geschaffen! Vor einigen Wochen lernten sich Tim und Rebecca bei Big Brother kennen und schließlich auch lieben. Bereits während ihrer Zeit im TV-Container kamen sie sich sehr nah: Fast ununterbrochen konnten die Zuschauer die zwei Verliebten beim Kuscheln und Knutschen beobachten. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden nun, was sie an dem jeweils anderen besonders mögen!

Nach der Reality-Show sind sich Becci und Tim noch einmal näher gekommen – und das trotz Fernbeziehung. Sie verbringen dennoch so viel Zeit wie möglich miteinander. Doch was schätzt die hübsche Blondine eigentlich am meisten an ihrem Liebsten? "Auf jeden Fall Tims Geduld, dass er supergut zuhören und Ratschläge geben kann [...] und sein Sinn für Humor", erklärte Rebecca gegenüber Promiflash. Und wie sieht es umgekehrt aus, was liebt der Student an seiner Angebeteten? "Ich mag Beccis Energie, das steckt mich häufig an. [...] Ich mag ihr Strahlen sehr, das ist immer so bezaubernd." Wenn das nicht zwei megasüße Liebeserklärungen sind!

Im Gespräch verrieten die Turteltauben außerdem, dass sie sich schon längst ihre Liebe zueinander gestanden hätten – den ersten Schritt machte ganz klassisch der Mann: "Das war tatsächlich an meinem Geburtstag", plauderte Rebecca freudestrahlend aus.

Instagram/rebeccazoeller Rebecca Zöller und Tim von "Big Brother", Juli 2020

Instagram / rebeccazoeller Tim und Rebecca, bekannt durch "Big Brother" 2020

Instagram / rebeccazoeller Tim und Rebecca, "Big Brother"-Kandidaten 2020



