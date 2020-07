Wer ist euer Like Me – I'm Famous-Favorit? Am 11. August flimmert endlich das neue Trash-Format über die Fernsehbildschirme. Zehn TV-bekannte Kandidaten kämpfen dabei um Sympathie und "Gefällt Mir"-Angaben, die sie von ihren Konkurrenten erhalten. Der beliebteste Teilnehmer geht am Ende der Show mit einem satten Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro nach Hause. Die Promiflash-Leser konnten schon jetzt darüber abstimmen, wer sich in der Show durchsetzen wird.

In der Promiflash-Umfrage geben 3.310 User einen Ausblick darauf, wer ihr Favorit ist (Stand: 16. Juli, 14:40 Uhr). Dabei sehen 627 Leser (18,9 Prozent) den Love Island-Hottie Yasin Cilingir an der Spitze. Filip Pavlović (26) ist ihm mit 622 Stimmen dicht auf den Fersen – der Bachelorette-Kandidat landet damit auf dem zweiten Platz. Schlagersängerin Melanie Müller (32) scheint ebenfalls als potenzielle Siegerin wahrgenommen zu werden: Mit 17,9 Prozent (591 Leser) belegt sie Platz drei.

Ex-Köln 50667-Darsteller Alexander Molz (24) schafft es auf den vierten Platz, gefolgt von Germany's next Topmodel-Bekanntheit Sarah Knappik (33) auf Platz fünf. Bachelor in Paradise-Teilnehmer Aurelio Savina (42) ist der Sechste – Influencerin Dijana Cvijetic (26) belegt den siebten Platz. Entertainer Don Francis, Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst (46) und Juana Princess bilden das Schlusslicht. Alle drei haben weniger als 100 Stimmen erhalten. Die ehemalige DSDS-Kandidatin Juana konnte sogar nur 17 Leser von sich überzeugen und landet deshalb im Ranking auf dem letzten Platz.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Like Me – I’m Famous"-Kandidaten

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Juana Princess bei "Like Me – I’m Famous"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de