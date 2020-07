War sein legendärer Familienname tatsächlich zu viel für Benjamin Keough? Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass der Sohn von Lisa Marie Presley (52) und Enkelsohn von Elvis Presley (✝42) gestorben ist. Nur zwei Tage später wurde durch eine Autopsie die Todesursache geklärt: Er beging Suizid. Sein Kumpel Brandon Howard glaubt zu wissen, warum Benjamin sich das Leben genommen hat. Der Verstorbene soll zu sehr unter seinem berühmten Namen gelitten haben!

Gegenüber People hat der Musiker seine Vermutung geäußert, dass die Vorstellung, dem Presley-Namen gerecht werden zu müssen, Ben "absolut" geprägt habe. "Diese Art von Druck hat definitiv eine Rolle gespielt bei dem, was passiert ist", erzählt Brandon. Der Kalifornier gibt zu bedenken, dass Benjamin sich so gefühlt haben könnte, als ob er keine andere Wahl hätte, als Sänger oder Schauspieler zu werden. Er könne aber auch nicht mit Gewissheit sagen, was letztendlich der Auslöser gewesen sei.

Brandon gibt außerdem preis, dass sein Freund manchmal mit "Depressionen zu kämpfen" hatte. Er halte es deshalb für möglich, dass die aktuelle Lage Bens psychische Gesundheit negativ beeinträchtigt haben könnte. "Ich wünschte, ich hätte bei ihm sein können."

Getty Images Brandon Howard bei der Pre-Party der American Music Awards in L.A. im November 2015

Instagram / findalexa_ Der Elvis-Enkel Benjamin Keough

Getty Images Brandon Howard bei den BMI Urban Awards in Beverly Hills im September 2012



