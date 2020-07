Wie geht es nun mit ihrem kleinen Sohn weiter? Nach einem Bootsausflug mit ihrem Nachwuchs galt Naya Rivera (33) seit letzter Woche zunächst als vermisst – nach tagelanger Suche verkündeten die zuständigen Behörden vor wenigen Tagen: Die Leiche der Schauspielerin wurde aus dem Lake Piru geborgen. Familie, Freunde und Fans nehmen nun Abschied von dem Glee-Star. Die Macher der Serie ehren die Darstellerin außerdem mit einer besonderen Geste: Sie wollen für die Studienkosten von Nayas Sohn Josey aufkommen.

Gegenüber Us Weekly erklärten die "Glee"-Schöpfer Ryan Murphy (54), Brad Falchuk (49) und Ian Brennan: "Wir drei sind derzeit dabei, einen College-Fonds für den wunderbaren Sohn einzurichten, den Naya am meisten liebte." Außerdem erinnerten sie sich mit liebevollen Worten an die kürzlich Verstorbene: "Naya war mehr als nur eine Schauspielerin in unserer Serie – sie war unsere Freundin." Die Gedanken der Produzenten seien nun bei ihrer Familie – insbesondere bei ihrem Sprössling und bei ihrer Mutter Yolanda, "die ein großer Teil der 'Glee'-Familie war".

Auch viele von Nayas Kollegen zollten ihr im Netz Tribut. So drückte Dianna Agron (34) ihre Trauer auf Instagram mit einem gemeinsamen Bild und einigen rührenden Zeilen aus: "Mit ihr zu arbeiten war ein Geschenk. [...] Ich werde sie und unsere Erinnerungen für den Rest der Zeit festhalten." Zudem verabschiedete sich Dean Geyer (34) öffentlich von der Schauspielerin und richtete letzte anerkennende Worte an sie: "Das Einzige, was mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten mithalten konnte, war ihre unglaubliche Stimme."

Getty Images Naya Rivera mit ihrem Sohn Josey bei einer Premiere im Februar 2019

Getty Images "Glee"-Produzenten Dante Di Loreto, Brad Falchuk, Ryan Murphy und Ian Brennan, April 2010

Getty Images Naya Rivera und Dianna Agron bei der Premiere von "Glee" im September 2009



