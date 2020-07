Dean Geyer (34) verabschiedet sich von seiner ehemaligen Kollegin! Am vergangenen Mittwoch wurde die Glee-Bekanntheit Naya Rivera (33) nach einem Bootsausflug mit ihrem Sohn als vermisst gemeldet. Danach suchten Polizei und Freunde tagelang unermüdlich nach der Schauspielerin. Am vergangenen Montag gab es dann die traurige Gewissheit: Die Brünette ist im Piru-See in Kalifornien ertrunken. Nicht nur die Angehörigen versetzt das in tiefe Trauer, auch viele Freunde und Kollegen sind völlig entsetzt. Im Netz meldeten sich bereits viele Promis zu Wort und gedachten Naya. Auch der ehemalige "Glee"-Darsteller Dean fand jetzt rührende letzte Worte für die Verstorbene.

"Naya war eine unglaublich talentierte Künstlerin, mit der ich gerne zusammengearbeitet habe. Das Einzige, was mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten mithalten konnte, war ihre unglaubliche Stimme", erklärte Dean gegenüber dem australischen Daily Telegraph. "Ich bin sehr traurig, dass wir jemanden verloren haben, der durch seine Kunst das Leben so vieler Menschen so positiv beeinflusst hat", schilderte er seine Gefühle. Seine schönste Erinnerung an Naya sei, wie sie das Lied "Cold Hearted Snake" in seiner Gegenwart sang.

Mit seiner Trauer ist Dean nicht allein. Auch der "Glee"-Schöpfer Ryan Murphy (54) und sein Produzententeam haben sich zu Wort gemeldet. "Sie war warmherzig, fürsorglich und beschützte immer den Cast", betonte er in einem Statement, das Fox vorliegt.

Getty Images Naya Rivera

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin

Getty Images Dean Geyer, Schauspieler



