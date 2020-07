Wie ging Oliver Pochers Anhörung aus? Der Comedian zog in der vergangenen Zeit nicht nur häufig über Michael Wendler (48) und dessen Frau Laura (19) her – sondern parodierte Anfang Juli auch Manfred Weßels, den Vater des Schlagerstars. Der konnte jedoch gar nicht darüber lachen und zeigte Oli deshalb sogar an. Aus diesem Grund musste der 42-Jährige zur Polizei – wie das ablief, verriet er jetzt!

Für seine Show Pocher – gefährlich ehrlich filmte der Komiker sich kurz vor der Anhörung und gab sich dabei gespielt ängstlich: "Ich stehe jetzt hier vor dem Polizeipräsidium, 14 Uhr in Köln. Meinen Ausweis habe ich dabei. Ich gehe davon aus, dass es mein letzter Tag in Freiheit ist. Was gibt es auf Beleidigung in Deutschland? Fünf, sechs Jahre?" Kurz bevor der TV-Star ins Gebäude ging, setzte er sich einmal mehr provokant eine Maske mit dem Wendler-Song "Egal" auf.

Später erzählte er, dass er sich insgesamt eine Dreiviertelstunde mit den Beamten unterhalten habe, die offenbar jedes Wort des Blondschopfes abtippten. Woraufhin er wahrheitsgemäß erklärte: Der ganze Tathergang sei gefilmt worden und wäre bei TVNOW abrufbar – zu Olis Belustigung sei dies dann auch tatsächlich dokumentiert worden. Darüber hinaus räumte er nach der Anhörung ironisch ein: "Mir geht's gut, muss ich sagen. Mir wurde keine Gewalt angedroht, mir wurden keine Fingernägel herausgezogen und auch kein Song von Michael Wendler vorgespielt, um mich zu quälen." Die Ermittlungen würden aber dennoch nun durch die Staatsanwaltschaft Köln aufgenommen.

ActionPress Oliver Pocher bei einem Auftritt im Autokino Cruise Inn in Hamburg im Juli 2020

ActionPress Michael Wendlers Vater Manfred Weßels

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"



