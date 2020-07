Neue Vorwürfe gegen Amber Heard (34)! Seit Anfang Juli stehen sich das Model und sein Ex-Ehemann Johnny Depp (57) vor Gericht gegenüber: Nachdem die Blondine ihren Verflossenen in einem Zeitungsinterview als "Frauenschläger" bezeichnet hatte, verklagte der Schauspieler das Magazin wegen Verleumdung. Während des Prozesses kamen bereits Dutzende Details über das skandalöse Zusammenleben der beiden heraus. Nun enthüllte der Bodyguard des Fluch der Karibik-Stars weitere erschreckende Geschehnisse: Amber soll Johnny mehrfach ins Gesicht geschlagen haben – das sollen sogar Fotos beweisen!

Wie Mirror berichtet, sagte Sean Bett am Donnerstag in London vor Gericht aus. Der Personenschützer präsentierte dort demnach gleich vier Bilder, die er 2015 von Johnny gemacht habe. Auf den Aufnahmen war dem Medienportal zufolge das Gesicht des Hollywood-Darstellers zu sehen – und zwar voller Rötungen, Blutergüsse und Kratzer. Bett erklärte weiter, er habe mehrfach beobachtet, wie Amber Flaschen nach ihrem Mann geworfen habe. Johnny hingegen sei in seiner Gegenwart nie gewalttätig gegenüber seiner Frau geworden.

Für die brutalen Schnappschüsse hatte die Gegenseite jedoch eine ganz plausible Erklärung: Wie die Anwälte der Zeitungsgruppe erklärten, stammten Johnnys Blessuren von der Notwehr Ambers. Die Beauty habe damals ihre Schwester Whitney in einem Streit mit ihrem Gatten verteidigt, wobei es zu der Attacke gekommen sei.

