Diese Haarfarbe dürfte vor allem Töchterchen Mia (2) richtig gut gefallen! In wenigen Wochen ist es so weit: Sarah (29) und Dominic Harrison (29) werden zum zweiten Mal Eltern. Die Vorbereitungen für den Nachwuchs laufen auf Hochtouren – und auch die Kliniktasche ist bereits gepackt. Aber bevor es in den Kreißsaal geht, gönnte sich die werdende Mama noch ein kleines Beautyprogramm inklusive Friseurbesuch!

Im Vorfeld freute sich Sarah riesig darauf, endlich wieder ihre Haare gemacht zu bekommen. Für die YouTuberin gab es nicht nur neue Extensions, sondern auch eine neue Farbe. Schon vor einigen Wochen hatte sich Sarah für einen helleren Ton entschieden – jetzt legte sie noch eine Schippe drauf: Sie ist noch blonder als zuvor. "Schaut mal, wie hell meine Haare geworden sind. Ich muss mich daran noch etwas gewöhnen, ist noch etwas ungewohnt", hielt die 29-Jährige nach ihrem Friseurbesuch fest und präsentierte ihrer Community die Mähne in ihrer Instagram-Story.

Zurück zu Hause zeigte sie Töchterchen Mia den neuen Look – die Kleine war hellauf begeistert und hätte selbst gern solche "Elsa-Haare" gehabt. Und tatsächlich erinnert Sarahs aktuelle Haarfarbe an die der Eiskönigin Elsa aus Mias Lieblingsfilm Frozen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison bei ihrer Babyparty

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose, Juni 2020



