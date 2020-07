Am Freitagmorgen überraschten Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) ihre Fans, die Bürger Großbritanniens und sogar die Adelsexperten. Das Paar gab sich heimlich das Jawort! Die eigentliche Hochzeit war schon für den 29. Mai 2020 geplant gewesen, hatte jedoch wegen der damals noch akuteren Gesundheitslage und den damit verbundenen Regeln in Bezug auf Zusammenkünfte mit vielen Menschen nicht stattfinden können. Nun heiratete das Duo in der Royal Chapel of All Saints im Windsor Great Park – und diese Location versprüht aus verschiedenen Gründen einen ganz besonderen Charme.

Beatrice und Edoardo entschieden sich im Gegensatz zu Prinzessin Eugenie (30), nicht in der St. Georges Chapel zu heiraten. Stattdessen ehelichten sich die beiden in einer weitaus privateren Kapelle. Bisher existieren so gut wie keine Bilder vom Inneren der kleinen Kirche – abgesehen von dem Tag, an dem die Beerdigung von Queen Mum im Jahr 2002 stattgefunden hatte. Zudem befindet sich die Royal Chapel of All Saints nahe dem Ort, an dem Beatrice aufgewachsen ist – der Royal Lodge in Windsor.

An genau diesem Ort verbrachten Beatrice' Eltern Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60) sowie ihre Schwester Eugenie und deren Mann Jack Brooksbank (34) die Isolation in den vergangenen Wochen. Mit der Privatsphäre vor Ort scheint die Familie wohl durchaus zufrieden zu sein – die perfekte Kulisse für eine heimliche Hochzeit also.

MEGA Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, 2019

Getty Images Die Royal Chapel of All Saints im Rahmen der Beerdigung von Queen Mum im Jahr 2002

Getty Images Prinzessin Beatrice im September 2014



