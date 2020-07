Alle guten Dinge sind drei! Sportler Harry Kane (26) verbucht in Sachen Privatleben einen Triumph nach dem nächsten: Mit seiner Traumfrau Kate hat der Fußball-Star bereits zwei Töchter – die dreijährige Ivy Jane und die fast zweijährige Vivienne Jane. Um das Familienglück perfekt zu machen, gaben sich der Engländer und seine Liebste vor gut einem Jahr endlich das Jawort. Jetzt, kurz nach ihrem ersten Hochzeitstag, kann das Duo erneut tolle Liebesnachrichten publik machen: Das Paar erwartet seinen dritten gemeinsamen Nachwuchs!

Das verrieten die beiden nun mit einem Schnappschuss auf Instagram. Darauf zu sehen: Harry und Katie strahlen sich überglücklich auf einer Rasenfläche an. Im Hintergrund: Eine riesige Ballon-Dekoration in Pastellfarben! Dass Harry und Kate gerade ihre Baby-Geschlechtsverkündung feiern, daran lässt auch der Titel zum Posting wohl keinen Zweifel: Sie setzten lediglich ein blaues und ein pinkes Herz-Emoji neben das Foto. Die Fans verstanden diesen Hinweis auch direkt: "Herzlichen Glückwunsch an euch beide!", lautete ein Kommentar. "Was für wunderbare Neuigkeiten. Ich könnte mich nicht mehr für euch und eure wunderbare Familie freuen", schwärmte ein weiterer Follower.

Eine Auflösung, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, gab das Paar bisher nicht – und auch in Sachen Babybauch-Präsenz hält sich Kate offenbar noch zurück: Auf dem Foto hüllte sie sich in ein langes, flatteriges Leoparden-Print-Kleid – das eine mögliche Wölbung perfekt kaschiert.

Getty Images Harry Kane, Tottenham-Hotspur-Spieler

Instagram / harrykane Kate und Harry Kane im Februar 2020

Instagram / harrykane Harry Kane mit seiner Tochter Ivy Jane



