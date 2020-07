Sami Sheen will die Laufstege dieser Welt erobern! Die 16-Jährige ist die Tochter von Denise Richards (49) und Schauspieler Charlie Sheen (54). Seine filigranen Geschichtszüge und die umwerfende Ausstrahlung hat der Teenager anscheinend von seiner Mutter geerbt. Denn die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin ist mit ihrer langen, blonden Haarmähne selbst ein absoluter Hingucker, war ein erfolgreiches Model und 1999 sogar Bond Girl. Sami hat sich nun – wie einst ihre schöne Mutter – das gleiche Karriereziel gesteckt und stellte nun ihr Talent vor der Kamera unter Beweis.

Am Mittwoch präsentierte sie das Ergebnis ihres ersten professionellen Fotoshootings in Malibu auf Instagram. Die Brünette lud gleich mehrere Schnappschüsse von diesem besonderen Tag hoch und verzauberte ihre Follower in einem eleganten Kleid in altrosa. Das Talent zum Posen wurde ihr anscheinend in die Wiege gelegt. Die Community ist jedenfalls ganz aus dem Häuschen von der Bilderserie und überhäuft die Beauty mit Lob. "Du bist so wunderschön" und "atemberaubend", lauten nur zwei Antworten auf den Post.

Gegenüber der DailyMail plauderte ihre Mutter Denise aus, dass Sami schon immer Feuer und Flamme für das Modelbusiness war. "Sie hat sich für meine Cover- und Fotoshootings interessiert. Um ehrlich zu sein, hat sie jedes Mal, wenn sie mit mir am Set war, eine Art Praktikum gemacht", erklärte die Schauspielerin.

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Denise Richards

Instagram / samisheen Sami Sheen

Instagram / samisheen Sami Sheen, Nachwuchsmodel



