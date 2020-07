Am kommenden Mittwoch ist es endlich so weit: Cathy Hummels (32) gibt ihr Debüt im Reality-TV – und zwar bei Kampf der Realitystars. Allerdings ist die Frau von Profi-Kicker Mats Hummels (31) keine Kandidatin in der Show, sondern die Moderatorin. Damit betritt sie ungewohntes Terrain. Denn bisher war sie eher in Sport- und Lifestyle-Sendungen zu sehen. Promiflash verriet sie, warum sie jetzt auch die Reality-Spate für sich entdeckt hat.

"Ich persönlich finde Reality total spannend und total cool – das ist immer mehr im Kommen und die Leute wollen auch einfach Echtheit sehen. Die wollen authentische Leute [vor der Kamera] sehen", erklärte Cathy gegenüber Promiflash. Und genau diese Kriterien scheint das neue Format zu erfüllen. Also habe die Münchnerin einfach beim Casting teilgenommen und das letztendlich auch gewonnen. "Das ist für mich eine unheimlich tolle Herausforderung gewesen. Ich bin am neuen Job sehr gewachsen, habe viel gelernt und freue mich, wenn es am 22. Juli um 20.15 Uhr dann endlich losgeht bei RTL2", schwärmte sie.

Für die Dreharbeiten ging es für Cathy und den gesamten Cast nach Phuket – ein weiterer Pluspunkt, wie die 32-Jährige betont: "Ich war noch nie in Thailand und wollte da schon immer mal hin." Und wirft man einen Blick auf die luxuriöse Bleibe der Kandidaten, hat die Produktion keine Kosten und Mühen gescheut. Mit Sicherheit konnte auch Cathy in den Drehpausen mal eine Runde im Meer oder Pool planschen.

Anzeige

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast

Anzeige

Kampf der Realitystars, RTL II Cathy Hummels als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de