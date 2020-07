Was für eine traumhafte Location! Kommenden Mittwoch startet die neue TV-Show Kampf der Realitystars. Bei dem Spektakel müssen die Kandidaten in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Der Gewinner bekommt am Ende ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Während der Drehzeit wohnten die 22 Konkurrenten zusammen unter der Sonne Thailands in einem Pavillon. Wie luxuriös ihre Behausung auf Zeit war, zeigen nun erste Fotos der Unterkunft!

Das Zentrum des Drehortes bildete eine sogenannte "Sala", was übersetzt so viel wie Zimmer oder Halle bedeutet. Hierbei handelte es sich genauer gesagt um einen offenen Pavillon: "Er wurde in nur fünf Wochen extra für die Show gebaut", erklärte eine des Sprecherin des Senders im Interview mit Bild. Zur sonstigen Ausstattung gehörten außerdem ein mit Meerwasser befüllter Pool sowie eine Außendusche. Natürlich gab es auch ein WC – der einzige Nachteil daran: Ehe die Promis das stille Örtchen aufsuchen konnten, mussten sie jedes Mal 100 Treppenstufen überwinden. Um sich von diesem anstrengenden Ausflug zu erholen, konnten sich die Kandidaten entweder an dem reichhaltigen Catering bedienen oder aber selbst den Kochlöffel schwingen.

Ein kleines Highlight war der Steg, der im Stil eines roten Teppichs gehalten war. Über diesen gelangten Realitystars wie Johannes Haller (32), Willi Herren (45), Georgina Fleur (30) und Annemarie Eilfeld (30) sowie viele weitere zu ihrem einstöckigen Luxus-Apartment mit großem Schlafraum für alle. Die Moderation der Sendung wird keine Geringere als Cathy Hummels (32) übernehmen.

Anzeige

RTL II Georgina Fleur bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Johannes Haller bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Cathy Hummels als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de