Hat Khloé Kardashian (36) wirklich so viel Geld für Brüste, Wangen und Co. ausgegeben? Schon seit Jahren sorgt die jüngere Schwester von Kim Kardashian (39) immer wieder für Schlagzeilen wegen ihres Aussehens. Mal ist ihre Nase auf einmal schmaler, mal ihr Po überraschend groß. Erst vor Kurzem hatten einige Fans die Buchautorin auf neuen Bildern kaum wieder erkannt, so verändert wirkte ihr Gesicht. Ein Experte analysierte nun alle mutmaßlichen Eingriffe der 36-Jährigen und versicherte daraufhin: Khloé habe insgesamt knapp 44.000 Euro beim Beauty-Doc gelassen!

Gegenüber The Sun erklärte der plastische Chirurg Dr. Fulvio Urso-Baiarda, welche Eingriffe die Mama der kleinen True Thompson (2) seiner Meinung nach hat machen lassen: Mehrere Lippenunterspritzungen sollen Khloé zu einem volleren Schmollmund verholfen haben – für bis zu 1.100 Euro pro Session. Hinzu kommen laut dem Experten ein Brazilian Butt Lift (circa 660 Euro) für einen runden Po, Kieferunterspritzungen (bis zu 660 Euro pro Anwendung), Fettabsaugungen sowie eine Brustvergrößerung (circa 11.000). Besonders sicher sei er sich auch, dass sie mehrere Nasenkorrekturen (circa 14.000 Euro gesamt) vornehmen ließ: "Auf alten Aufnahmen hatte sie eine deutlich vollere Nase!", erklärte Urso-Baiarda. Zusammengenommen habe Khloé ungefähr 44.000 Euro für ihr Makeover bezahlt.

Khloé selbst gab bisher wenige Eingriffe wirklich zu, so bejahte sie unter anderem Botox-Injektionen und Filler in ihrem Gesicht. Zuletzt reagierte sie jedoch eher genervt auf die erneuten Gerüchte, sie habe dem Beauty-Doc einen Besuch abgestattet. Was meint ihr: Hat Khloé wirklich 44.000 Euro für kosmetische Eingriffe ausgegeben? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian 2007

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de