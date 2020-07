Florian Silbereisens (38) Fans dürften bei dieser Neuigkeiten jubeln! Seit Mitte März musste bei der Produktion zahlreicher Fernseh-Events wegen der aktuellen Gesundheitslage auf Studiopublikum komplett verzichtet werden. Inzwischen treten aber die ersten Lockerungen in Kraft: So durfte beispielsweise Oliver Pochers (42) Late-Night-Show schon vor zwei Wochen mit einem echten Publikum aufgezeichnet werden. Nun soll auch Florian Silbereisen wieder die Gelegenheit bekommen, die Fans live vor Ort zu seiner Schlager-Show begrüßen!

Wie der Fernsehsender Das Erste auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news mitteilte, wird die von dem 38-Jährigen moderierte Show "Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich" am 25. Juli tatsächlich mit Live-Publikum stattfinden dürfen. Die bestehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen wie beispielsweise das Halten eines Sicherheitsabstands würden dabei allerdings strengstens beachtet. Demnach seien die Zuschauer dazu angewiesen, fernab ihres Sitzplatzes stets einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wie viele Gäste insgesamt vor Ort sein werden, ist bislang noch unklar.

Sowohl das Publikum vor Ort als auch die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen soll ein großes Show-Spektakel erwarten, das unter dem Motto "Am See, auf dem See und im See" steht. Dafür werden unter anderem prominente Musiker wie Roland Kaiser (68), Thomas Anders (57), Sarah Lombardi (27) sowie die TV-Bekanntheiten Daniela Katzenberger (33) und ihr Mann Lucas Cordalis (52) zu Gast sein.

