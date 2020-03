Die rasante Ausbreitung des Coronavirus bringt auch in der Unterhaltungsbranche immer mehr Einschränkungen mit sich. Zahlreiche TV-Formate werden derzeit ohne oder nur mit eingeschränktem Publikum aufgezeichnet. Letzteres war in der vergangenen Woche auch bei DSDS der Fall. Bei der ersten Liveshow durften maximal zehn Personen, die zu der Familie und den Freunden der Teilnehmer gehören, mit ins Studio. Am kommenden Samstag sieht das aber ganz anders aus!

Im Promiflash-Interview schilderte die Top-6-Kandidatin Chiara D'Amico, warum sie bei der anstehenden Liveshow auf die Unterstützung ihrer Familie verzichten muss: "Die dürfen aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Aufgrund des Coronavirus gibt es gar kein Publikum, was ich auch total nachvollziehen kann." Das sei einfach besser so. Weder die Kandidaten noch die Redaktion oder die Zuschauer würden angesteckt werden wollen.

Auch der Teilnehmer Joshua Tappe betonte, wie angespannt die derzeitige Situation sei. Aufgrund des Coronavirus dürften die Kandidaten aktuell nicht einmal mehr ins Studio und müssten demnach in der Villa proben. Obwohl die Superstar-Anwärter vorerst auf die Unterstützung ihrer Liebsten vor Ort verzichten müssen, dürften sie sich unter ihren Mitstreitern aber nicht ganz allein fühlen. "Mittlerweile sind wir echt zusammengewachsen und schon fast eine kleine Familie geworden", erzählte Paulina Wagner gegenüber

Promiflash.

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Chiara D'Amico

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Joshua Tappe

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Paulina Wagner



