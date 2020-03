Camilla Luddington (36) verkündet eine besonders freudige Nachricht! Bei der Grey's Anatomy-Darstellerin könnte es privat wohl kaum besser laufen: Im April 2017 wurde sie zum ersten Mal Mutter. Zwei Jahre später gaben sie und ihr Partner Matthew Alan sich dann ganz romantisch in einer intimen kalifornischen Küstenzeremonie das Jawort. Nun verkündete die Schauspielerin den nächsten Hammer: Sie erwartet ihr zweites Kind!

Auf Instagram postete Camilla jetzt ein süßes Foto, auf dem sie freudestrahlend ihre runde Babykugel präsentiert. Um die süßen Nachrichten auf eine ganz einmalige Art und Weise zu verkünden, holte sie sich etwas Hilfe und posierte für das Bild mit der Disney-Figur Cinderella! Zu dem lustigen Foto kommentierte der Serien-Star: "Ich: 'Ich werde meine Schwangerschaft ganz locker verkünden.' Auch ich: 'Ich brauche eine Prinzessin!'"

Offenbar konnte Camilla ihre Schwangerschaft bisher aber nicht nur genießen: Sie habe extrem mit morgendlicher Übelkeit zu kämpfen gehabt – und das offenbar auch am Drehset! "Oh, dieser Glamour, wenn ein menschliches Wesen in dir heranwächst!", witzelte sie über ihre Beschwerden. Nichtsdestotrotz würden sie und ihr Matthew sich unheimlich auf ihren Nachwuchs freuen!

Getty Images Matthew Alan und Camilla Luddington

Getty Images Matthew Alan und Camilla Luddington im Januar 2018

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington in ihrem Hochzeitskleid



