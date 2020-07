Katie Holmes (41) macht die Fußgängerzone zum Laufsteg! Die "Batman Begins"-Darstellerin ist eine absolute Fashionista und liebt es, sich in schicke Outfits zu schmeißen. Dabei muss es für die Mutter einer Tochter aber nicht immer einen besonderen Anlass oder einen roten Teppich geben. Jetzt legte Katy auch beim Bummeln durch die Straßen einen ziemlich heißen Auftritt hin – und zog damit die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich.

In aller Seelenruhe schlenderte die Schauspielerin am Dienstag eine New Yorker Straße entlang und lenkte dabei nicht nur die Blicke der Paparazzi, sondern auch die der vorbeiflanierenden Fußgänger auf sich. Ob diese einfach nur Katie erkannt haben – oder war es doch deren Outfit, das Aufsehen erregte? Die 41-Jährige war an diesem Tag komplett in Schwarz gekleidet und hatte zu einer Fransen-Tunika farblich passenden Mundschutz und Sandalen kombiniert. Eyecatcher ihres Looks war ein goldener Gürtel, der Katys schlanke Taille betonte. Simpel, aber stylish!

Allerdings scheint es der Ex-Frau von Tom Cruise (58) gar nicht so wichtig zu sein, stets top gestylt das Haus zu verlassen. Sie wurde auch schon mit nassen Haaren und im Gammel-Look abgelichtet. Was sagt ihr zu Katys aktueller Outfit-Wahl? Nehmt an unserer Umfrage teil.

LRNYC / MEGA Katie Holmes, Juli 2020

LRNYC / MEGA Katie Holmes, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Katie Holmes mit nassen Haaren in New York im Dezember 2019



